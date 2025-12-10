Protesta dei dipendenti di Eurallumina a Roma

A Roma i lavoratori di Eurallumina hanno protestato davanti all'ingresso del ministero delle Imprese e del made in Italy, dove è stato convocato il tavolo sullo stabilimento sardo. Gli operai chiedono una soluzione per la società, che rischia la liquidazione al 31 dicembre a seguito del congelamento delle attività della proprietà russa di Rusal.
