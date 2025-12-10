Offerte Sky
Incipit, Giulio Passerini racconta "Inimicizie letterarie"

Cronaca

In un libro pubblicato da Italo Svevo si passano in rassegna i duelli più insoliti tra scrittori. La nuova puntata di "Incipit", il programma di Sky TG24

