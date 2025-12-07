Oltre 300 capolavori proiettati in un’unica straordinaria esperienza d’arte digitale a 360 gradi. Allo Spazio Ventura di Milano, dal 5 dicembre al 4 aprile, quasi 2mila metri quadrati di “arte immersiva” e realtà virtuale per celebrare i 100 anni dalla morte del maestro dell’impressionismo. “L’arte immersiva, così come tutte le esperienze digitali, rappresenta oggi un contenuto alternativo al mondo social e Internet” ha sottolineato Roberta Saldi, Corporate & co marketing manager di Exhibition Hub.
Clicca qui per le foto e tutte le informazioni sulla mostra immersiva di Monet
Prossimi video
A Milano la mostra immersiva dedicata a Claude Monet
Cronaca
Health, leucemia Linfatica Cronica: vivere con un tumore “buono”
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 dicembre 2025 - edizione h. 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 7 dicembre 2025
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 dicembre: edizione delle 19
Cronaca
Famiglia nel bosco, su ricongiungimento parere negativo
Cronaca
Nipote uccide la nonna a Ostia, ipotesi è una lite
Cronaca