Sequestro cocaina a Ventimiglia, 230 Kg nascosti in un tir

La polizia di frontiera ha sequestrato 230 kg di cocaina nascosti nella motrice di un tir al valico di Ventimiglia. Arrestato un camionista slovacco, fermato durante controlli di routine
