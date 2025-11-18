I Carabinieri di Vicenza hanno svolto una maxioperazione su tutto il territorio nazionale contro un'organizzazione criminale costituita da persone nigeriane. Gli oltre 300 agenti impiegati hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e decine di perquisizioni domiciliari.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 18 novembre, edizione delle 13
Cronaca
Vicenza, operazione dei Carabinieri contro mafia nigeriana
Cronaca
Pestaggio Ischia, uomo sordo pestato da 4 giovani
Cronaca
Suora a processo, accusata di aver aiutato cosca 'ndrangheta
Cronaca
Timeline, i disagi causati dal maltempo e gli incidenti stradali
Cronaca
Timeline, "Ogni 72 ore. Il caso Matteuzzi" in onda su Sky Crime il 25 novembre
Cronaca
Timeline, l'intelligenza artificiale, le influencer virtuali e i rischi per i giovani
Cronaca