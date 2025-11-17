Roma, maxi furto nel magazzino Louis Vuitton in centro

Nella notte tra il 16 e il 17 novembre tre ladri hanno sfondato con un’auto la vetrata e la serranda del magazzino Louis Vuitton in via Mario dei Fiori, a pochi passi da via Condotti. L’allarme è scattato intorno all’1.30 e sul posto sono intervenute le volanti e la scientifica per i rilievi. I tre malviventi, tutti a volto coperto, hanno portato via diversa merce prima di fuggire. Il valore del bottino è ancora in fase di stima.
