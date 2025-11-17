Gorizia, frana di fango a Cormons: 2 dispersi

a Brazzano di Cormons, nel Goriziano, una frana di fango ha travolto un’abitazione. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie una persona, che ha riportato una frattura a una gamba. I soccorritori sono ancora alla ricerca di altre due persone disperse, un 35enne e una donna anziana. Numerosi residenti della zona sono stati evacuati per prevenire il rischio di nuove frane.
