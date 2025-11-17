Protesta Eurallumina: operai salgono su silo a 40 metri

A Portosvesme, nel Sulcis, i lavoratori di Eurallumina hanno dato il via a una protesta salendo sul silo n. 3 a circa 40 metri di altezza. In assemblea permanente, gli operai hanno intrapreso la contestazione perché "esasperati dall'inerzia istituzionale". Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto l’intervento di Mimit, Csf, Mef e presidenza del Consiglio.
