Al lavoro 14 ore al giorno a 1,26 euro l'ora: tre arresti

Il 17 novembre la polizia di Catania ha arrestato Santi Giammiello, 54 anni, Kouam Hami, 52, e Abderraim Chaibi, 56, con accuse di tratta di esseri umani, intermediazione illecita, sfruttamento lavorativo e crudeltà verso animali. Secondo le indagini, la vittima lavorava circa 14 ore al giorno per compensi tra 1,26 e 1,84 euro l’ora, vivendo inoltre in condizioni igieniche gravissime. A Giammiello viene contestata anche la violenza indiretta per aver fatto assistere il lavoratore all’uccisione di alcuni cani, abbattuti con un’arma da fuoco perché non obbedivano. La squadra mobile etnea ha eseguito l’ordinanza cautelare dopo mesi di accertamenti.