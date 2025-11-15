Papa Leone XIV in udienza con attori e registi di Hollywood

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza attori, registi e maestranze del mondo del cinema. Tra i presenti si trovavano Kate Blanchett, Stefania Sandrelli, Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant e il regista Spike Lee, che ha regalato al Santo Padre una maglia Nba con la scritta "Pope Leo 14".
