Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa Leone XIV in udienza con attori e registi di Hollywood

Cronaca

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza attori, registi e maestranze del mondo del cinema. Tra i presenti si trovavano Kate Blanchett, Stefania Sandrelli, Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant e il regista Spike Lee, che ha regalato al Santo Padre una maglia Nba con la scritta "Pope Leo 14".

Prossimi video

Papa Leone XIV in udienza con attori e registi di Hollywood

Cronaca

Il Ministro Lollobrigida all'iniziativa Colletta Alimentare

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 15 novembre, edizione delle 13

Cronaca

Papa: il mondo del Cinema è in pericolo

Cronaca

Verona, leone marino detenuto illegalmente in azienda

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 15 novembre, edizione ore 8

Cronaca