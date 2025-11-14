Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sciopero studenti, manifestazione 'No Meloni Day' a Roma

Cronaca

A Roma gli studenti si sono dati appuntamento a Piramide per prendere parte al corteo per il "No Meloni Day". La manifestazione contro il governo è diretta al ministero dell'Istruzione e del Merito, dove gli studenti intendono chiedere di essere ricevuti dal ministro Valditara.

Prossimi video

Bologna, corteo dei collettivi: scontri con la polizia

Cronaca

Casa del jazz, amministratore delegato: è come una cantina, nessuna stanza segreta

Cronaca

Muggia, legale del padre: segnali sono stati sottovalutati

Cronaca

Sciopero studenti, manifestazione 'No Meloni Day' a Roma

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 14 novembre 2025 - edizione h8

Cronaca

Rassegna stampa di Sky TG24 del 14 novembre 2025

Cronaca