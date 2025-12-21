Avevano seguito il ragazzo fuori dalla metro, lo avevano picchiato e avevano usato anche lo spray al peperoncino prima di scappare. Arrestati a Milano due giovani di origine egiziana
Milano, rapina all'uscita della metro: arrestati due giovani
