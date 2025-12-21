Roma, la Pedalata di Babbo Natale per i bambini di Peter Pan

Torna per la quattordicesima edizione la Pedalata di Babbo Natale per Peter Pan, l'iniziativa solidale nata nel 2012 che vede centinaia di persone vestite da Babbo Natale attraversare in bicicletta le strade del centro storico di Roma, con partenza dal Colosseo, per raccogliere fondi a favore di Peter Pan Onlus.
