Bologna, corteo dei collettivi: scontri con la polizia

Cronaca

Tensione e cariche a Bologna, dove un corteo di collettivi ha tentato di raggiungere la zona della fiera per contestare i ministri ospiti all'assemblea Anci. La polizia in tenuta antisommossa ha bloccato la manifestazione a metà del ponte di San Donato, impedendo il passaggio. La testa del corteo ha provato a sfondare, ma è stata fatta retrocedere da una carica degli agenti.

