Roma, Gualtieri e Mantovano presentano piano Quarticciolo

Cronaca

Si è svolta oggi al comando del V gruppo Casilino della polizia locale la riunione sul Quarticciolo, con il sottosegretario Mantovano, il sindaco Gualtieri e altre istituzioni. L’incontro ha fatto il punto sugli interventi del Piano straordinario periferie 2025-2027, che prevede 224,5 milioni di euro per infrastrutture e riqualificazione sociale in otto comuni arrivano

