A Verona, i carabinieri Forestali del Cites, con il supporto del Nipaaf, hanno sequestrato un leone marino sudamericano trovato in un furgone parcheggiato nel piazzale di un’azienda locale. L’animale, detenuto in condizioni non idonee, è stato trasferito allo zoo di Napoli. Denunciato il proprietario e altre due persone per maltrattamento di animali
Prossimi video
Timeline, l'infanticidio di Muggia e la ricerca dei resti del giudice Adinolfi alla casa del Jazz
Cronaca
Verona, leone marino in un furgone: proprietario denunciato
Cronaca
Dramma Muggia, parroco: madre seguita da servizi sociali
Cronaca
Incidente Bisnate: morto un motociclista nel lodigiano
Cronaca
Alpini, cerimonia consegna cappello con la penna a Trieste
Cronaca
Roma, Gualtieri e Mantovano presentano piano Quarticciolo
Cronaca
Trieste, mamma uccide figlio di 9 anni
Cronaca