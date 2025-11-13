Offerte Black Friday
Verona, leone marino in un furgone: proprietario denunciato

Cronaca

A Verona, i carabinieri Forestali del Cites, con il supporto del Nipaaf, hanno sequestrato un leone marino sudamericano trovato in un furgone parcheggiato nel piazzale di un’azienda locale. L’animale, detenuto in condizioni non idonee, è stato trasferito allo zoo di Napoli. Denunciato il proprietario e altre due persone per maltrattamento di animali

