Incidente Bisnate: morto un motociclista nel lodigiano

Cronaca

A Bisnate, nel Lodigiano, un motociclista milanese di 57 anni è morto dopo lo scontro con un Suv che stava facendo inversione per evitare la coda. Sul posto polizia locale e pm della Procura di Lodi, che hanno disposto il sequestro dei mezzi

