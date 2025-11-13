Incidente Bisnate: morto un motociclista nel lodigiano

A Bisnate, nel Lodigiano, un motociclista milanese di 57 anni è morto dopo lo scontro con un Suv che stava facendo inversione per evitare la coda. Sul posto polizia locale e pm della Procura di Lodi, che hanno disposto il sequestro dei mezzi
