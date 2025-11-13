Offerte Black Friday
Reggio Calabria, scoperta serra marijuana in bunker a Platì

Cronaca

A Platì, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno scoperto un bunker sotterraneo nascosto sotto una stalla e trasformato in serra di marijuana. Denunciati padre e figlio, accusati di aver allestito la coltivazione. L’ingresso segreto, azionato da un sistema a contrappeso, è stato individuato seguendo un cavo elettrico tra la vegetazione dell’Aspromonte

