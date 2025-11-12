Offerte Black Friday
Strage Nassiriya, commemorazione vittime attentato a Milano

Cronaca

Il 12 novembre in piazza Sant’Ambrogio a Milano si è tenuta la commemorazione dei caduti di Nassiriya. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha ricordato l’attacco del 2003, in cui morirono 28 persone, 19 italiane. Ha sottolineato l’impegno delle vittime nella missione di pace ONU in Iraq. Durante la cerimonia sono stati letti i messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tre generali delle Forze armate.

