Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio Sharon Verzeni, al via il processo oggi a Bergamo

Cronaca

A Bergamo è iniziata l’udienza per l’omicidio di Sharon Verzeni. In aula presenti il padre Bruno Verzeni e il fidanzato Sergio Ruocco. Sharon, 33 anni, era stata accoltellata a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024; l’imputato, Moussa Sangare, ha confessato il delitto senza fornire spiegazioni convincenti sul motivo dell’aggressione

Prossimi video

Grecia, Matteo Renzi completa la maratona di Atene

Cronaca

Omicidio Sharon Verzeni, al via il processo oggi a Bergamo

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 10 novembre, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 10 novembre 2025

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 9 novembre: edizione delle 19

Cronaca

Fiumicino, in 400 al corteo contro il porto crocieristico

Cronaca