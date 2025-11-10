Un elicottero privato Agusta Westland 109, scomparso domenica pomeriggio tra Toscana e Marche, è stato individuato distrutto e bruciato nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. A bordo c’erano due imprenditori toscani e piloti esperti, Mario Paglicci, 77 anni, e Fulvio Casini, 67 anni. Le squadre di soccorso stanno raggiungendo il mezzo in una zona boschiva e impervia. L’elicottero era decollato dal Lido di Venezia diretto all’aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino. Le ricerche sono state rese difficili da nebbia fitta e vento; l’ipotesi principale è un’avaria al motore
Elicottero caduto ad Arezzo trovato vicino Lago Montedoglio
