Vaticano, Papa Leone XIV incontra Abu Mazen

Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza Mahmoud Abbas, presidente dello Stato di Palestina. L’incontro, avvenuto nel Palazzo apostolico vaticano, si è svolto in concomitanza del decimo anniversario dell'Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina. "Durante il cordiale colloquio, è stata constatata l'urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto", ha riferito la Santa Sede.