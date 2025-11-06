In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la polizia ha svolto esercitazioni a Milano e Roma. Simulato un attacco terroristico allo stadio Meazza e interventi rapidi negli aeroporti della capitale
Prossimi video
Olimpiadi 2026 Milano Cortina, esercitazioni della Polizia
Cronaca
Incidente nel Torinese, scontro scuolabus e auto, morto conducente
Cronaca
Guang Rong, entro Natale via dal pontile di Marina di Massa
Cronaca
Aggressione Gae Aulenti, Lanni al Gip: ho scelto a caso la mia vittima
Cronaca
Nasce la Justice Fleet: la Libia non è un porto sicuro per i migranti
Cronaca
Campi Flegrei, esercitazione via mare per rischio eruzione
Cronaca
Vaticano, Papa Leone XIV incontra Abu Mazen
Cronaca