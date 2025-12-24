Autostrada A1, esplode autobotte Gpl: nessun ferito

Un’autobotte che trasportava Gpl è esplosa sull’autostrada A1 nel tratto casertano, all’altezza di Teano, dopo essere stata tamponata da un mezzo pesante. Grazie al rapido intervento dei soccorsi l’area è stata messa in sicurezza ed evacuata, senza conseguenze per le persone, ma l’esplosione ha causato gravi danni alla carreggiata e a due autogrill. Il tratto autostradale è stato chiuso, con code fino a 6 chilometri e forti disagi al traffico
