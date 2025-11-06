Ad Arignano, nel Torinese, un autobus scolastico si è scontrato con un’automobile. L’impatto ha provocato la morte dell’automobilista e il ferimento di 20 dei 50 studenti a bordo del pullman. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che hanno dispiegato anche un elicottero dell’elisoccorso.
Prossimi video
Incidente ad Arignano, scontro tra bus e auto: un morto
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del6 novembre, edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 6 novembre 2025
Cronaca
Genova, al via Nastro Rosa Tour regata della marina militare
Cronaca
Caso Alessia Pifferi, condanna in appello a 24 anni
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 5 novembre, edizione delle 19
Cronaca
Falcon Strike, la più grande esercitazione internazionale dell'AM
Cronaca