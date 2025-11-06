Offerte Sky
Incidente ad Arignano, scontro tra bus e auto: un morto

Cronaca

Ad Arignano, nel Torinese, un autobus scolastico si è scontrato con un’automobile. L’impatto ha provocato la morte dell’automobilista e il ferimento di 20 dei 50 studenti a bordo del pullman. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che hanno dispiegato anche un elicottero dell’elisoccorso.

