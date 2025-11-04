Offerte Sky
Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore

Cronaca

Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio romeno rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, nel centro di Roma. L'uomo, 66 anni, è morto all'ospedale Umberto I.

