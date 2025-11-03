"Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora in vita”, ha dichiarato il prefetto di Roma Lamberto Giannini riguardo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. “Quello che possiamo dire è che sarà un'operazione molto lunga e complessa, perché il rischio di crollo è altissimo”, ha concluso Giannini.
Prossimi video
Crollo Torre dei Conti, una persona intrappolata ma viva
Cronaca
Riforma giustizia, sondaggio Youtrend: il 56% degli italiani voterebbe Sì
Cronaca
Attiviste indagate, stalking e diffamazione nelle chat femministe
Cronaca
Crollo Torre Conti Roma, operazioni di soccorso e messa in sicurezza
Cronaca
Crollo Torre Conti Roma, cede parte della struttura
Cronaca
In aumento denunce per delitti, in testa le grandi città
Cronaca
Crollo Torre dei Conti, operaio estratto dalle macerie
Cronaca