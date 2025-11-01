Sky Tg25, I Santi e noi

Da San Valentino a San Remo, da San Gennaro a San Siro. Nella nuova puntata dell'approfondimento condotto da Alessio Viola, in onda nel giorno di Ognissanti, abbiamo parlato con Carmelo Pellegrino (professore di Teologia alla Pontificia Università Gregoriana e consultore Congregazione delle Cause dei Santi), Aldo Cazzullo (autore di 'San Francesco, il primo italiano' per Harper Collins), Pietro Maranesi (frate cappuccino), Alberto Melloni (storico delle religioni e professore di Storia del cristianesimo all’Università di Modena-Reggio Emilia) e Ester Viola (scrittrice e avvocato)