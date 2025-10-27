Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genova, gruppo con spranghe entra nel liceo e devasta aule

Cronaca

Un manipolo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nel liceo scientifico Da Vinci di Genova, occupato dagli studenti e, al grido di "Viva il duce", ha devastato alcune aule. Sui muri hanno lasciato decine di scritte e una svastica, i vetri sono stati infranti e alcune aule devastate

Prossimi video

Genova, gruppo con spranghe entra nel liceo e devasta aule

Cronaca

ESMO 2025, De Laurentiis: importanti novità per pazienti con tumore al seno

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 27 ottobre 2025

Cronaca

Violenza a Milano, risse e rapine, 6 feriti di cui 2 gravi

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 26 ottobre: edizione delle 19

Cronaca