Genova, gruppo con spranghe entra nel liceo e devasta aule

Un manipolo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nel liceo scientifico Da Vinci di Genova, occupato dagli studenti e, al grido di "Viva il duce", ha devastato alcune aule. Sui muri hanno lasciato decine di scritte e una svastica, i vetri sono stati infranti e alcune aule devastate
