Rimini, costringono figlia a sposarsi: arrestati genitori

Cronaca

A Rimini due genitori originari del Bangladesh sono stati arrestati con l’accusa di aver segregato, picchiato e drogato la figlia poco più che maggiorenne per costringerla ad accettare un matrimonio combinato nel Paese d’origine

