Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51

Una frana ha imposto la chiusura al traffico sulla SS51 “Di Alemagna” a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, la sera del 28 agosto. L'evento è stato registrata dal sistema di monitoraggio alle 20.15, costringendo alla chiusura del tratto tra il km 92 e il km 96. Le squadre Anas hanno già liberato la carreggiata dai detriti e stanno completando le operazioni di messa in sicurezza. La riapertura della strada è prevista a metà mattinata, mentre è stata ripristinata la viabilità a Fadalto, nel Trevigiano.