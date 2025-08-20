Maltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a Genova

Un’ondata di maltempo ha colpito i territori della Liguria, dove è stata indetta un’allerta arancione. A Genova un forte acquazzone si è abbattuto sulla città provocando disagi alla viabilità.
