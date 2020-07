Traffico estivo, i giorni da bollino nero e rosso sulle autostrade

Il Piano divulgato da Viabilità Italia prevede bollino rosso per i weekend del 24-26 luglio e del 31 luglio-2 agosto. Il fine settimana più critico sarà però quello del 7-9 agosto, con bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto. Da tenere in conto, pianificando il proprio viaggio, anche alcune criticità particolari presenti nelle tratte in alcune Regioni

La Polizia stradale ha presentato il Piano dei servizi per l'esodo estivo 2020, allo scopo di fornire indicazioni e suggerimenti per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane. Ma soprattutto per pubblicare il calendario delle giornate durante l'esodo in cui si prevede una maggiore concentrazione del traffico sulle autostrade. I giorni critici, previsti da Viabilità Italia in base ai dati di traffico degli ultimi due mesi, saranno i weekend del 24-26 luglio e del 31 luglio-2 agosto, contrassegnati con il "bollino rosso". Ma è il fine settimana del 7-9 agosto quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, con il “bollino nero” che contrassegna la mattina di sabato 8 agosto.

Le previsioni di traffico per luglio

Quali sono le tratte più trafficate approfondimento Estate 2020, Il 96% di chi va in vacanza resta in Italia Le direttrici maggiormente interessate dal traffico, secondo il Piano, saranno: l’A22, lungo l'intera tratta e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna; l’A4, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l'allacciamento con la A22, tra Padova e Quarto d'Altino, e più generalmente lungo l’intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert; l’A6 tra Torino e Savona; A8/A9, in prossimità del confine di Stato con la Svizzera; l’A10 tra Genova e Ventimiglia; l’A12 tra Genova e Viareggio; l’A15 tra Parma e La Spezia; l’A1, tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l´allacciamento con la A30; l’A3, tra Napoli e Salerno; l’A14, tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto; l’A30 tra l'allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino; l’A23, in prossimità del confine di Stato con l'Austria dall'intersezione con la A4. Le tratte più trafficate di competenza Anas Queste invece le strade statali e autostrade di competenza Anas che saranno interessate maggiormente dal traffico: l'A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la SS131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, particolarmente nei collegamenti tra Roma e il Garigliano; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; sui versanti tirrenico e adriatico del centro Italia le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna). Infine al nord i raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto.

Le previsioni di traffico per agosto