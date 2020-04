Coronavirus, Milano vista dall'alto prima e dopo l'inizio dell'emergenza. FOTO

Grazie al riconoscimento e conteggio di oggetti, in particolare auto ed altri mezzi di trasporto, è possibile confrontare su immagini satellitari lo stato di occupazione di parcheggi, depositi ed altri luoghi per fare valutazioni strategiche. Questa tecnica, solitamente impiegata in attività di geomarketing, in particolari da grandi catene di supermercati o nell’ambito retail, viene ora impiegata da Studiomapp durante l’emergenza per monitorare anche intere città. Nella foto: il deposito ATM Palmanova