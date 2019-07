In via D'Amelio sono arrivati anche centinaia di bambini che hanno giocato e disegnato. "Siamo qua con i bambini - ha detto Mario Lo Gelgo, volontario del servizio civile - per permettere loro di fare un'esperienza civica, per avere la coscienza di ciò che è stato e che non si deve ripetere più, dal martirio delle vittime come Paolo Borsellino e gli agenti di scorta"