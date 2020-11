De Bortoli: "L’Italia è un Paese anziano, serve investire nel capitale umano"

L’ex direttore del Corriere della Sera torna in libreria con “Le cose che non ci diciamo (fino in fondo)”, un’analisi della realtà italiana sospesa tra eccellenze ed emergenze: "I giovani sono pochi e contano ancora meno. Negli ultimi anni abbiamo perso migliaia di laureati che hanno scelto di andare all'estero, a volte per fare lavori assolutamente umili che magari in Italia non accetterebbero"

“L'Italia investe poco, vive di rendita e spende ipotecando il futuro delle successive generazioni”. Ferruccio De Bortoli parte da qui per raccontare Le cose che non ci diciamo (fino in fondo), che è anche il titolo del suo ultimo saggio dedicato all'analisi dei grandi temi ignorati nel dibattito politico. "Il nostro è un Paese anziano e molto patrimonializzato che si sta svuotando e nel quale i giovani pagano un prezzo elevato", dice De Bortoli durante la rubrica dei "Consigli di lettura" (qui le puntate precedenti). Ce ne sarebbe abbastanza per mettere in atto uno scontro generazionale intenso e durissimo. E invece no: "I ragazzi - spiega l'ex direttore del Corriere della Sera - sono pochi, contano ancora meno, non sono una lobby e forse hanno già votato andandosene. Negli ultimi anni abbiamo perso migliaia di laureati che hanno scelto di andare all'estero, a volte per fare lavori umili che magari in Italia non accetterebbero".