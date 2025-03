Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia che ha riaperto il caso dell’omicidio di Chiara Poggi c’è il dna ricavato dal materiale biologico sulle unghie della vittima. Secondo i consulenti dei pm, sarebbe non solo utilizzabile ma anche compatibile con quello di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara finito per la seconda volta sotto inchiesta. Quelle tracce però, analizzate più volte, secondo il genetista che eseguì tutti gli accertamenti non possono tuttora essere considerate attendibili