Violenza di genere, al liceo Carducci le storie di Annibali e Papi
Il liceo Carducci di Milano ha ospitato "Parlami, dialoghi contro la violenza", un'iniziativa di Sky tg24 per permettere alle giovani generazioni di confrontarsi e riflettere sul tema della violenza di genere. A parlare con gli studenti Lucia Annibali e Giacomo Papi, che hanno raccontato le loro esperienze, diverse ma simili, per diffondere consapevolezza sulle tante forme che la violenza può assumere
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider