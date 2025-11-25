Violenza di genere, al liceo Carducci le storie di Annibali e Papi

Il liceo Carducci di Milano ha ospitato "Parlami, dialoghi contro la violenza", un'iniziativa di Sky tg24 per permettere alle giovani generazioni di confrontarsi e riflettere sul tema della violenza di genere. A parlare con gli studenti Lucia Annibali e Giacomo Papi, che hanno raccontato le loro esperienze, diverse ma simili, per diffondere consapevolezza sulle tante forme che la violenza può assumere