Storia del morbo K inventato dal dottor Borromeo per salvare gli ebrei

A muovere Giovanni Borromeo fu la necessità morale di salvare gli ebrei e i polacchi in fuga, nascondendoli in ospedale. Il medico, primario del Fatebenefratelli di Roma, insieme ai colleghi e agli assistenti mise al sicuro nel reparto K, una zona separata da una grande parete di vetro, il maggior numero di persone possibile, inventando una patologia. Grazie all’idea avuta insieme al medico ebreo Vittorio Emanuele Sacerdoti, in tanti si salvarono dai rastrellamenti del 16 ottobre 1943. La scelta del nome del morbo K è legata proprio all’iniziale di Kappler. Questa storia è al centro della miniserie Morbo K. Chi salva una vita salva il mondo intero, in onda su Rai1 in occasione del Giorno della Memoria.