Fare match tra comunità è possibile

Fare amicizia, farsi compagnia, darsi sostegno. Insomma, fare match tra persone ma anche tra comunità. Perché spesso le persone che arrivano nel nostro Paese non hanno contatti e nessun punto di riferimento. Il progetto "Community Matching" invece vuole far incontrare i rifugiati con volontari, o meglio dire con persone normali. Per spesso far nascere vere e proprie amicizie, a partire da passioni in comune.