Di cosa parliamo quando parliamo di femminicidio

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è l'occasione per porsi una domanda sul senso di questa parola. E per fare il punto sulle sue conseguenze, a partire da un aspetto di cui finora si è parlato meno: i bambini orfani di femminicidio

C'è sempre qualcuno pronto a giudicare il modo in cui una donna si veste, il modo in cui si relaziona agli altri, con chi vuole passare del tempo e con chi no, con chi vuole vivere e con chi no, chi vuole amare. Se vuole fare carriera oppure no, se vuole dei figli oppure no, se qualcosa la fa ridere oppure no. Giudicare è facile, accettare che una donna faccia scelte diverse da quelle che qualcun altro vorrebbe, purtroppo lo è molto meno. Ci sono donne che queste scelte - semplici, in teoria normali in un paese libero - le pagano con la vita. Donne uccise da uomini che non accettano il loro modo di essere donne. Sta qui la radice dei femminicidi, non semplicemente l'omicidio di una persona di sesso femminile, ma il frutto deteriore di una cultura sbagliata che, anno dopo anno, presenta il conto di numeri che oscillano di poco, e di cui tendenzialmente ci si ricorda in occasioni come il 25 Novembre o l'8 Marzo.

Quasi tutte sono uccise da mariti, ex mariti, compagni o ex compagni. Un elemento che è il sintomo di un modo non sano di concepire il rapporto tra un uomo e una donna.