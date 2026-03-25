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Cronaca

Cosa dice la relazione sulla 194 sull'aborto farmacologico in Italia

Roberta Giuili

Roberta Giuili

©Getty

Con quasi due anni di ritardo il ministro della Salute ha inviato la relazione sulla 194 ai presidenti delle Camere. Anna Pompili, ginecologa e consigliera generale dell'Associazione, spiega i dati

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