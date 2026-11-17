Si è concluso il viaggio apostolico del Pontefice tra Uruguay, Argentina e Perù. Interrogato sul volo di rientro da Lima, Leone ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se avesse firmato, come alcuni predecessori, una lettera di dimissioni preventive in caso di impedimenti. "Per adesso non vedo il bisogno", ha detto

Il pontefice ha poi parlato anche della situazione negli Stati Uniti dopo le elezioni di midterm. "Vorrei vedere una maggiore capacità di dialogo, di costruire ponti, di riconciliazione: meno polemiche, meno guerre, meno divisioni", ha detto Papa Prevost. L'aereo della compagnia Latam proveniente da Lima, su cui ha viaggiato il Papa, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino alle 8.47, con quasi un'ora e mezza di anticipo rispetto all'orario previsto delle 10.25.

Papa Leone XIV è rientrato a Roma dopo il viaggio apostolico in Sudamerica . Nei giorni scorsi il pontefice ha fatto tappa in Uruguay, Argentina e Perù. Interrogato sul volo di rientro da Lima, Leone ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se avesse firmato, come alcuni predecessori, una lettera di dimissioni preventive in caso di impedimenti. "Per adesso non vedo il bisogno", ha sottolineato.

Papa: "Non sono al 100% ma sto abbastanza bene"

"Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene", ha poi aggiunto Papa Prevost. "La resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso", ha ribadito, sottolineando che "dalla prima settimana è passato poco piu' di un mese, c'è stato un intervento un po' impegnativo, ma fin dall'inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine". "Con l'aiuto di Dio e la forza della preghiera, con una certa determinazione che ho, grazie all'aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile", ha aggiunto Leone.

Il rientro del Papa dopo il viaggio in Sudamerica

Iniziato il 6 novembre, il sesto viaggio apostolico del Pontefice era articolato in tre tappe: Uruguay, Argentina e Perù. Leone XIV era partito da Lima il 16 novembre, a bordo di un Boeing 787-9 della compagnia Latam. Prima della partenza, il Pontefice aveva celebrato una Messa nella base aerea di Las Palmas e salutato i fedeli peruviani, accorsi numerosi lungo il percorso verso l'aeroporto. Nel telegramma inviato alla presidente del Perù, Keiko Fujimori, il Papa aveva espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta e rinnovato la propria vicinanza a un Paese al quale è particolarmente legato.

Le tappe del viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù

Il viaggio era iniziato il 6 novembre in Uruguay, con incontri istituzionali e appuntamenti con le comunità locali. L'8 novembre Leone XIV aveva raggiunto l'Argentina, dove aveva incontrato, tra gli altri, lavoratori, giovani e persone con disabilità. L'11 novembre era poi arrivato in Perù, Paese nel quale ha vissuto per molti anni come missionario e successivamente come vescovo di Chiclayo. La visita ha rappresentato anche un ritorno nei luoghi che hanno segnato il suo percorso religioso, con incontri con i fedeli e celebrazioni a Lima e in altre città del Paese.

Il Pontefice ha concluso il viaggio il 16 novembre, prima di fare ritorno in Italia nella mattinata di oggi.