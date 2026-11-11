Napoli, morte del piccolo Domenico al Monaldi: nove indagati

Salgono da sette a nove gli indagati per la morte del piccolo Domenico Caliendo , il bambino di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito . La Procura partenopea ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, anche due sanitari dell'ospedale di Bolzano, dove il 23 dicembre 2025 era stato prelevato l'organo destinato al bambino. Intanto, emerge un'altra vicenda che riguarda il Monaldi: la famiglia di una bambina morta nel marzo 2023, dopo essere stata sottoposta a un trapianto cardiaco nel 2021, ha inviato una lettera di messa in mora all'ospedale, sostenendo che il decesso sarebbe stato causato da un'infezione contratta durante il ricovero e non adeguatamente curata.

La morte di Domenico, indagati due sanitari di Bolzano

I due nuovi indagati sono una coordinatrice e un operatore sociosanitario dell'ospedale di Bolzano. Saranno ascoltati nelle prossime settimane dagli inquirenti, alla presenza del loro legale. La decisione della Procura di Napoli, con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, arriva nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri del Nas, sulla base degli elementi emersi dall'incidente probatorio disposto dal gip Mariano Sorrentino.

I due sanitari si aggiungono ai sette tra medici e tecnici dell'ospedale napoletano già indagati per omicidio colposo in concorso. L'Azienda sanitaria di Bolzano ha fatto sapere di continuare a collaborare con le autorità giudiziarie, precisando di non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni sulle indagini in corso.

Il cuore congelato durante il trasporto a Napoli

Secondo quanto ricostruito nell'inchiesta, dopo il prelievo del cuore a Bolzano, l'équipe proveniente dal Monaldi aveva chiesto di aggiungere altro ghiaccio al contenitore utilizzato per il trasporto, un modello ritenuto ormai fuori dalle linee guida. Ai sanitari napoletani era stato fornito ghiaccio sintetico capace di raggiungere temperature vicine agli 80 gradi sotto zero.

A causa dei tempi stretti, l'équipe era ripartita per Napoli. Soltanto all'arrivo al Monaldi i medici si erano accorti che il cuore era completamente congelato e irrimediabilmente compromesso. Nonostante un tentativo di recupero dell'organo, era stato deciso di procedere comunque con il trapianto, che però era fallito. Domenico era stato quindi collegato al sistema di circolazione extracorporea Ecmo e trasferito in terapia intensiva, dove è morto il 21 febbraio.

Morta dopo un trapianto di cuore, la famiglia di una bimba mette in mora il Monaldi

Un'altra vicenda riguarda una bambina morta il 27 marzo 2023, all'età di due anni e tre mesi, dopo essere stata sottoposta a un trapianto di cuore nel 2021 nello stesso ospedale. La famiglia, assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi, ha inviato una lettera di messa in mora al Monaldi.

Secondo una consulenza medico-legale e infettivologica redatta dai consulenti di parte Luca Scognamiglio e Vincenzo Iovinella, la piccola sarebbe stata vittima di un'infezione nosocomiale non adeguatamente trattata. I due professionisti individuano possibili responsabilità nelle cure e descrivono un danno biologico e morale terminale. Si tratta, al momento, delle conclusioni dei consulenti incaricati dalla famiglia.

La Fondazione Domenico Caliendo e gli altri casi segnalati

La vicenda della bambina è il primo caso preso in carico dalla Fondazione Domenico Caliendo, di cui l'avvocato Petruzzi è vicepresidente. All'attenzione dell'organizzazione sono stati sottoposti anche altri due decessi di bambini avvenuti nel 2023. «Attendiamo di sapere chi sono i tre morti a cui uno dei sanitari coinvolti nell'inchiesta sul trapianto fallito di Domenico fa riferimento in un messaggio WhatsApp acquisito dalla Procura di Napoli», ha dichiarato Petruzzi. Al momento, le agenzie non indicano un collegamento accertato tra questi episodi e la morte di Domenico.

Trapianto fallito, due giorni di udienze a Napoli

Intanto, l'inchiesta sulla morte di Domenico prosegue con due giornate di udienze previste il 12 e 13 novembre al tribunale di Napoli. Davanti al gip Mariano Sorrentino si svolgeranno l'esame e il controesame dei consulenti nominati nell'ambito dell'incidente probatorio: i professori Biagio Solarino, Ugolino Livi e Ferdinando Luca Lorini. Gli accertamenti riguardano le circostanze del trapianto fallito e le eventuali responsabilità nella gestione e nel trasporto dell'organo destinato al bambino.