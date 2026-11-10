La Procura ha chiesto di archiviare le posizioni di sei indagati nella maxi inchiesta sull'urbanistica milanese, tra cui l'ex assessore Giancarlo Tancredi. La vicenda, che riguardava anche il progetto del Pirellino, aveva portato ad alcuni arresti nell'estate 2025, poi annullati

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l'architetto Stefano Boeri e il Ceo di Coima Manfredi Catella, coinvolti nella maxi inchiesta sull'urbanistica milanese. La richiesta riguarda anche l'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e due ex componenti della commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, già presidente, e Alessandro Scandurra. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo erano corruzione, induzione indebita e falso.