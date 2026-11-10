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Inchiesta urbanistica Milano: chiesta archiviazione per Sala, Boeri e Catella

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La Procura ha chiesto di archiviare le posizioni di sei indagati nella maxi inchiesta sull'urbanistica milanese, tra cui l'ex assessore Giancarlo Tancredi. La vicenda, che riguardava anche il progetto del Pirellino, aveva portato ad alcuni arresti nell'estate 2025, poi annullati

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La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l'architetto Stefano Boeri e il Ceo di Coima Manfredi Catella, coinvolti nella maxi inchiesta sull'urbanistica milanese. La richiesta riguarda anche l'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e due ex componenti della commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, già presidente, e Alessandro Scandurra. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo erano corruzione, induzione indebita e falso.

L'inchiesta sull'urbanistica e il progetto del Pirellino

La vicenda giudiziaria riguardava diversi interventi urbanistici a Milano, tra cui il progetto di riqualificazione del Pirellino. Nell'estate del 2025 l'inchiesta aveva portato ad alcuni arresti, successivamente annullati dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione. La Procura ha ora proposto l'archiviazione delle posizioni dei sei indagati. La richiesta dovrà essere valutata dal giudice per le indagini preliminari, al quale spetta la decisione definitiva.

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