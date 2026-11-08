Lucia Annibali: “La violenza non è mai colpa di chi la subisce”
Il 16 aprile 2013 il suo ex che non accettava la fine della relazione ha tentato di cancellare il suo volto. Da quella notte è cominciato un percorso lungo in cui ha trasformato una tragedia personale in una battaglia collettiva. Annibali ripercorre 13 anni di cammino, di rinascita e di testimonianza. "Non ho smesso di credere nell'amore. Anzi, adesso so quali sono i gesti dell'amore. Lo dico anche ai ragazzi: ci sono i gesti della violenza e i gesti dell'amore, che sono molto riconoscibili", afferma
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