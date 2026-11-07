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Salute e Benessere

Quando prendersi cura di sé è diventata un'altra prestazione?

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Getty

Nella sua rubrica "Scomodati" questa settimana Stefania Andreoli parte da un quesito: cosa dovremmo fare quando non stiamo bene dentro, eppure non abbiamo voglia, intenzione, motivazione ad intraprendere una cura? Una domanda complessa in tempi in cui vige la regola dell'annientamento del dolore a tutti i costi. E per rispondere occorre anche riflettere sulla cultura contemporanea del benessere della mente e sul modo spesso distorto con cui vengono oggi concepite la cura e la psicoterapia

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