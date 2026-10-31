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Cronaca

La generazione Alfa? L’infanzia è sparita e l’abbiamo uccisa noi

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta

Nella sua rubrica "Scomodati" Stefania Andreoli ci parla del processo per cui negli ultimi vent'anni l'ipercura è diventata il modus operandi nel rapporto coi figli, fino a quello che sta accadendo con i bambini di oggi, trasformati nei loro genitori, come dentro a un sistema di matrioske. Cosa è andato storto e, soprattutto, quali sono i risultati?

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