La generazione Alfa? L’infanzia è sparita e l’abbiamo uccisa noi

Nella sua rubrica "Scomodati" Stefania Andreoli ci parla del processo per cui negli ultimi vent'anni l'ipercura è diventata il modus operandi nel rapporto coi figli, fino a quello che sta accadendo con i bambini di oggi, trasformati nei loro genitori, come dentro a un sistema di matrioske. Cosa è andato storto e, soprattutto, quali sono i risultati?