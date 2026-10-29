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Cronaca

La legge sul caporalato, dieci anni dopo

Gaia Bozza

Gaia Bozza
©Getty

A dieci anni dall’approvazione della legge 199, il contrasto al caporalato resta una delle questioni aperte del lavoro agricolo in Italia. Tra strumenti repressivi, prevenzione, controlli e trasformazioni del fenomeno, il bilancio del decennio è fatto di passi avanti e criticità ancora irrisolte. 

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