I figli sulle barricate, nella slavina globale del "tutto subito"

"Caravanserai" è la rubrica di Pietrangelo Buttafuoco per Sky Insider. In questa puntata, dalle proteste giovanili in Europa alle tensioni globali, una riflessione sulle rivoluzioni che hanno plasmato il mondo moderno e sulle contraddizioni di una società dominata dal “tutto subito”. Tra storia, politica e religione, il rapporto tra ribellione e status quo