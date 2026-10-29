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Cronaca

I figli sulle barricate, nella slavina globale del "tutto subito"

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

"Caravanserai" è la rubrica di Pietrangelo Buttafuoco per Sky Insider. In questa puntata, dalle proteste giovanili in Europa alle tensioni globali, una riflessione sulle rivoluzioni che hanno plasmato il mondo moderno e sulle contraddizioni di una società dominata dal “tutto subito”. Tra storia, politica e religione, il rapporto tra ribellione e status quo

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